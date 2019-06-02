Неизвестные выбрасывают кресты с благовещенского кладбища по помойку

СЕГОДНЯ 00:42 2019-06-02T00:42:30+03:00

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Благовещенский священник Святослав Шевченко возмутился поступком амурчан, которые выбрасывают кресты с могил на помойку. По словам священнослужителя, это носит массовый характер.

«В последнее время в похоронный тренд вошли деревянные кресты. Первая мысль, что христиан это должно радовать. Но узнавая, что происходит потом - не до радости», - написал Святослав Шевченко в соцсетях.

Он пояснил, что кресты часто ставят лишь на первое время. Через пару месяцев их заменяют на памятник из мрамора. Почти новые кресты, на которых может быть изображение Распятого Христа отправляются на помойку.

«На днях был на городском кладбище, что на 17-м километре. Свежие лакированные кресты валяются в пирамидальных контейнерах. И это массово. Все понимаю, что ничего личного - просто ритуальный бизнес, спрос рождает предложение и прочее бла-бла. Но для верующих - это не просто «штучка», а святыня, символизируюшая Крестную смерть Спасителя», - поделился священник.

В ответ на пост амурчане рассказали, что на благовещенском кладбище, расположенном на улице Мухина аналогичная ситуация – горожане выбрасывают деревянные кресты. Одна из пользовательниц спросила, как правильно поступать с крестами, на что Святослав Шевченко ответил – закопать или сжечь.

ИСТОЧНИК KP.RU