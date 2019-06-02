В Приамурье виновник ДТП, где пострадали 10 человек, пытался покончить с собой

СЕГОДНЯ 10:50 2019-06-02T11:13:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Виновник аварии, произошедшей на 1439-м километре трассы Чита-Хабаровск, пытался покончить с собой. Ранее полицейские задержали пьяного водителя УАЗ, его подозревают в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека, пишут «Зейские огни»

По словам очевидцев, водитель хотел покончить жизнь самоубийством, но правоохранители успели связать ему руки. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

Напомним, что смертельное ДТП произошло вечером 31 мая. По предварительным данным водитель 1962 года рождения, будучи нетрезвым, в районе проведения дорожных работ не выбрал безопасную дистанцию до остановившегося автомобиля SsangYong Istana. УАЗ на большой скорости столкнулся с иномаркой, он удара оба авто съехали с дороги, микроавтобус опрокинулся. Женщина-пассажир микроавтобуса погибла, 10 человек получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU