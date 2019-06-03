На турбазе под Благовещенском скончался подросток

СЕГОДНЯ 05:41 2019-06-03T06:18:03+03:00

Юноша умер после утренней зарядки на турбазе «Колосок»

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На туристической базе «Колосок» под Благовещенском произошло ЧП – погиб 14-летний юноша. Произошло это утром 2 июня, мальчик отдыхал вместе с другими учениками в рамках детской смены.

- Ребенок находился в лагере в рамках спортивной профильной смены, в группе обучающихся, отправленных Амурской областной спортивной школой. Заезд состоялся накануне, утром во время разминочных спортивных упражнений мальчику стало плохо. Медики, сопровождающие ребят на занятии, и врачи ДОЛ оказали необходимые реанимационные мероприятия, однако ребенок скоропостижно скончался. Точную причину смерти установят специалисты, проводятся следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

Свое расследование инцидента начал и Следственный комитет. Пока неизвестно, что послужило причиной смерти ребенка – хроническое заболевание или иные причины.

ИСТОЧНИК KP.RU