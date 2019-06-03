В День города в Благовещенске родилось шесть малышей
Один мальчик и пять девочек появились на свет 2 июня, когда весь Благовещенск праздновал День города
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В День рождения Благовещенска в городском роддоме родились шесть малышей. Среди новорожденных – всего один мальчик.
- Если рождаются дети, значит и город будет продолжать развиваться и жить. В день города родилось шесть детей, а за последние три дня - 28 детей. Это достаточно большое количество для такого маленького промежутка времени, - сообщила мэр города Валентина Калита.
Мамам новорожденных вручили наборы одежды для малышей и специальные аптечки для самых маленьких.
ИСТОЧНИК KP.RU