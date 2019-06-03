2019-06-03T07:48:35+03:00
Общество

В День города в Благовещенске родилось шесть малышей

Один мальчик и пять девочек появились на свет 2 июня, когда весь Благовещенск праздновал День города
Алексей КОЗЫРИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В День рождения Благовещенска в городском роддоме родились шесть малышей. Среди новорожденных – всего один мальчик.

- Если рождаются дети, значит и город будет продолжать развиваться и жить. В день города родилось шесть детей, а за последние три дня - 28 детей. Это достаточно большое количество для такого маленького промежутка времени, - сообщила мэр города Валентина Калита.

Мамам новорожденных вручили наборы одежды для малышей и специальные аптечки для самых маленьких.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24