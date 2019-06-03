2019-06-03T10:49:02+03:00
Происшествия

В Приамурье накрыли артель черных старателей

В Сковородинском районе Амурской области полиции удалось задержать четырех нелегальных золотодобытчиков
Алексей КОЗЫРИН
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Амурской полиции накануне пришлось задерживать посреди тайги черных старателей. Нелегальные добытчики золота расположились лагерем у ручья Читкан в Сковородинском районе. Но кто-то сообщил о незнакомых мужчинах, которые, похоже, моют золото, в правоохранительные органы.

- Оперативники выехали на указанный участок местности для проверки информации. В лесном массиве полицейские обнаружили четверых мужчин, жителей Забайкальского края. У одного из них сотрудники изъяли золотосодержащий концентрат, а также приспособления, с помощью которых осуществлялась незаконная добыча драгметалла, - рассказали в пресс-службе управления МВД по Амурской области.

Изъятый золотой песок передали на анализ экспертам. В нем оказалось не менее 50 грамм драгметалла. Черным старателям грозит административное наказание – крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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