В Приамурье мальчик выпал с балкона

СЕГОДНЯ 03:29 2019-06-04T03:29:50+03:00

Семилетний мальчик упал с балкона третьего этажа в одном из поселков Амурской области

Изменить размер текста: A A

В Талакане (Бурейский район Амурской области) произошло ЧП – с высоты третьего этажа упал ребенок. Семилетний мальчик после падения с балкона выжил, но получил серьезные травмы.

- Ребенок доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. По факту падения мальчика Бурейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по Амурской области.

Обстоятельства и причины ЧП пока неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU