Приставы выбили с амурчанина 1,7 миллиона долгов

СЕГОДНЯ 07:34 2019-06-04T07:34:29+03:00

Житель Приамурья задолжал бывшей супруге более полутора миллионов, долг он отдал только после вмешательства приставов

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На днях амурским судебным приставам удалось добиться приведения решения суда по разделу имущества между бывшими супругами в законную силу. После развода часть имущества должно было отойти женщине, но сумму размером в 1,7 миллиона рублей бывший муж всё никак не отдавал. Приставам пришлось пойти на серьезные меры воздействия.

Был составлен акт описи и наложения ареста на имущество должника - нежилое помещение площадью около 100 квадратных метров, находящееся в микрорайоне Благовещенска. В марте этого года арестованное имущество было передано на реализацию. Не желая лишаться ликвидной коммерческой недвижимости, должник все же смог изыскать денежные средства для погашения задолженности перед бывшей супругой, - рассказали в пресс-службе управления ФССП по Амурской области.

Бывшая супруга теперь должна быть довольна. А должнику придется заплатить еще и исполнительский сбор за просрочку исполнения решения суда. Сумма тоже существенная – 125 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU