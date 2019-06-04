В Приамурье бывшего гаишника посадили за взятку

СЕГОДНЯ 10:33 2019-06-04T11:57:59+03:00

Бывший амурский инспектор ДПС был осужден на реальный срок за получение взятки

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На днях Благовещенский городской суд отправил в тюрьму на 4,5 года бывшего инспектора ГИБДД. За попустительство по службе сотрудник ДПС получил с предпринимателей 48 тысяч рублей.

Предприниматели перевозили по амурским дорогам различные опасные грузы без всяких сопроводительных документов. Чтобы избежать наказания, они предложили инспектору взятку. Работали с сотрудником полиции через посредника, но как ни шифровались, правоохранительным органам удалось задержать всех троих: гаишника, предпринимателя и посредника.

Как сообщили в пресс-службе Благовещенского городского суда, сроки получил инспектор и посредник, предприниматель отделался крупным штрафом в полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU