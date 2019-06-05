2019-06-05T04:56:30+03:00
Происшествия

В ДТП в Благовещенске пострадал пятимесячный ребенок

Малыш пяти месяцев от роду попал в аварию в Благовещенске
Алексей КОЗЫРИН
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4 июня на одной из улиц Благовещенска произошла автоавария, в которой пострадал маленький ребенок. Пятимесячный малыш в момент столкновения двух машин, Toyota Corolla и Toyota Prius, находился на руках у мамы, а не в удерживающем устройстве. Авария произошла в районе дома по улице Пионерская, 204.

В городском управлении ГИБДД не сообщают причин этой аварии, виновник ее еще устанавливается. Однако в Госавтоинспекции отмечают, что только за первые четыре дня лета в Благовещенске произошло уже пять ДТП, в которых пострадали дети. А с начала года таких было 44.

ИСТОЧНИК KP.RU

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