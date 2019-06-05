2019-06-05T08:03:43+03:00
Общество

В Приамурье разрешили отдыхать возле водоемов в 21 месте

Региональные власти утвердили список из 21 места, где будет разрешен массовый отдых амурчан на воде
Алексей КОЗЫРИН
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Загорать и жарить шашлыки у водоемов амурчанам разрешили только в нескольких местах. Составлен перечень из 21 участка, где это разрешено этим летом. Это места в 11 городах и районах Приамурья: в Благовещенске, Свободном, Зее, Райчихинске, а также Константиновском, Магдагачинском, Мазановском, Октябрьском, Серышевском, Тамбовском и Шимановском районах.

Несмотря на то, что купаться из-за качества воды официально не разрешено вообще нигде в регионе, власти направят водолазов на обследование дна в этих участках. Купаться то все равно будут, так хотя бы вытащат из-под воды опасные предметы.

- Из утвержденных мест массового отдыха на водных объектах в министерство поступило 12 заявок на проведение водолазного обследования дна. Водолазное обследование дна мест массового отдыха на водных объектах в городах Благовещенск и Свободный будет проведено своими спасательными подразделениями, - сообщил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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