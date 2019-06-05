2019-06-05T14:29:58+03:00
Общество

23 участка дорог отремонтируют в Благовещенске в этом году

Также начнут проектировать виадук над железнодорожными путями по улице 50 лет Октября
Юрий ЧИГВИНЦЕВ.
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Началась дорожная ремонтная кампания. В 2019 году Благовещенская агломерация впервые участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На его реализацию потратят свыше 400 млн рублей федеральных средств. И ещё 300 млн на ремонт дорог добавят из областного бюджета.

Работы проведут на 23 дорожных участках. Определены три подрядчика - победителя аукционов. Это ООО «Север» - с ним заключили контракт на 115 млн рублей - компания уже приступила к работам на улице Лазо от Амурской до Горького. Стоимость контракта со вторым победителем - «Амурдорстроем» составила 135 млн рублей. Организация ремонтирует улицу Пушкина от пересечения с Чайковского до Судостроительного завода.

- Третьим победителем у нас явился «Сар-Дорожник», - рассказала директор МУ ГУКС г. Благовещенска Татьяна Соболева. - Стоимость контракта - 41 миллион. Здесь всего 2 участка для ремонта - улица Пушкина от Ленина до Зейской и улица Трудовая от Зейской до Горького.

Осенью начнётся капитальный ремонт путепровода по улице Загородной. Также в этом году начнут проектировать виадук через железнодорожные пути по 50 лет Октября.

Работы в рамках «БКАД» будет сопровождать стройконтроль. Им займётся московская компания «Прогресс-строй».

- Для высокого качества ремонта мы решили использовать пятиступенчатую систему контроля на каждом участке, - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин. - При ремонте везде будет проведена замена тротуаров, светофоров, освещения… В общем, всё должно получиться красиво и надёжно.

По словам министра, к 2024 году нормативам национальной программы будут соответствовать 85 % дорог Благовещенской агломерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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