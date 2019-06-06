Амурчанин спрыгнул с поезда и попал под его колеса

СЕГОДНЯ 05:20 2019-06-06T05:20:01+03:00

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В начале июня на железной дороге в Приамурье произошло ЧП – погиб мужчина. 39-летний житель города Сковородино попал под поезд.

- По предварительным данным, 1 июня 2019 года в 4 часа 5 минут по местному времени на участке 7436 км станций «Гудачи – Талдан» Забайкальской железной дороги обнаружено тело мужчины с признаками железнодорожного травмирования, - сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

На данный момент ведется проверка. Предварительно установлено, что мужчина пропустил свою станцию и выпрыгнул из поезда на ходу. Как он угодил под состав, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU