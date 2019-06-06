2019-06-06T09:24:30+03:00
Общество

Приамурью остро не хватает ветеринарных врачей

Амурские власти рассказали, на что готовы пойти, чтобы привлечь ветеринаров на село
Алексей КОЗЫРИН
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В Амурской области открыты 15 вакансий ветеринарных врачей. И это при том, что животноводство в регионе активно развивается. Ветеринарам обещают жилье, подъемные и прочие блага. Но едут на село после окончания вуза единицы.

- Молодые ветеринарные врачи получают подъемные - 150 тысяч рублей и в течение трех лет ежемесячное пособие в размере 7 тысяч рублей. При этом уровень зарплат в отрасли достаточно высокий, от 30 тысяч рублей. Я лично готов работать с каждым молодым специалистом, желающим устроиться на работу в сельскую местность, и в индивидуальном порядке решать возможные проблемы, связанные, например, с предоставлением жилья, - заявил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Ветеринаров не хватает, в частности, в Ромненском, Шимановском, Константиновском, Октябрьском, Завитинском и Мазановском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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