2019-06-06T09:47:29+03:00
Общество

В Благовещенске представят новый проект выставочного зала

Дизайн-проект единственного в столице Приамурья выставочного зала готовы представить публике
Алексей КОЗЫРИН
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7 июня в Благовещенске пройдет презентация нового дизайн-проекта выставочного зала. Если он будет принят, старый выставочный зал серьезно преобразиться в плане фасада. Проект разработан Анной Шац.

- Анна Шац, художник, дизайнер интерьеров, руководитель архитектурно-дизайнерского бюро Anna Schatz-design, представит общественности дизайн-проект Выставочного зала Благовещенска, - сообщили в министерстве культуры Амурской области.

Презентация будет идти в «Точке Кипения» с 16.00 до 18.00. Туда приглашаются все неравнодушные горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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