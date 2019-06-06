В Благовещенске представят новый проект выставочного зала
Дизайн-проект единственного в столице Приамурья выставочного зала готовы представить публике
Изменить размер текста:
7 июня в Благовещенске пройдет презентация нового дизайн-проекта выставочного зала. Если он будет принят, старый выставочный зал серьезно преобразиться в плане фасада. Проект разработан Анной Шац.
- Анна Шац, художник, дизайнер интерьеров, руководитель архитектурно-дизайнерского бюро Anna Schatz-design, представит общественности дизайн-проект Выставочного зала Благовещенска, - сообщили в министерстве культуры Амурской области.
Презентация будет идти в «Точке Кипения» с 16.00 до 18.00. Туда приглашаются все неравнодушные горожане.
ИСТОЧНИК KP.RU