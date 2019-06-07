В Благовещенске разведенных супругов пришлось утихомиривать приставам

СЕГОДНЯ 04:50 2019-06-07T04:51:43+03:00

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В областном центре Приамурья конфликтом между бывшими мужем и женой пришлось заниматься судебным приставам. Мужчина и женщина никак не могут поделить ребенка. Суд установил, в какое время и в какие дни отец ребенка может забирать и возвращать его, однако ни он, ни его бывшая супруга не соблюдают установленное время. В связи с постоянными нарушениями и ссорами с обеих сторон, судебные приставы пошли на особые меры.

- После неоднократных предупреждений в отношении отца составлен протокол об административном правонарушении, по фактам изложенным в заявлениях отца проводится проверка, если они подтвердятся – точно такой же протокол будет составлен в отношении атери. На первый раз предусмотрен штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, при повторном правонарушении – штраф до 5 тысяч рублей или административный арест до 5 суток, - сообщили в пресс-службе управления ФССП по Амурской области.

Судебные приставы призывают всех разведенных родителей не использовать ребенка как орудие мести за не сложившуюся семейную жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU