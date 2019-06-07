К строящемуся мосту через Амур будет ходить теплоход

СЕГОДНЯ 06:41 2019-06-07T06:41:08+03:00

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Уже 8 июня, в субботу, в 15.00 к строящемуся в районе Благовещенска мосту в Китай отправится прогулочный теплоход. Такие рейсы обещают стать регулярными.

- Теплоход рассчитан почти на 200 человек, поэтому переживать, что кому-то не хватит мест – не стоит. Посадка пассажиров будет осуществляться у причала №6, расположенного по адресу: ул. Театральная, 1. Стоимость билета составит 250 рублей. Минимальное количество пассажиров для осуществления рейса 15-20 человек. Это очень интересный маршрут и мы уверены, он будет пользоваться популярностью, - рассказала первый заместитель генерального директора ЗАО «Пассажирский порт Амурассо» Елена Небылица.

Рейс будет длиться полтора часа. Теплоход будет отправляться в район моста по субботам и воскресеньям в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU