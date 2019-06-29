Василий Орлов принял участие в Госсовете РФ

29 Июнь 15:56 2019-06-29T15:56:42+03:00

На заседании обсудили ремонт мостов, качество трасс и другие важные для страны и Приамурья вопросы

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26 июня в Большом Кремлёвском дворце прошёл Госсовет РФ, посвящённый обеспечению безопасности дорожного движения и развитию сети автомобильных дорог России. В заседании участвовал губернатор Амурской области Василий Орлов.

- По дорогам федеральным мы имеем дело с хорошим, во всяком случае, заметным движением вперёд, - сказал Владимир Путин. - А вот доля таких дорог регионального значения по-прежнему не дотягивает даже до половины.

На заседании обсудили приведение в нормативное состояние мостов - региональных и муниципальных. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих доложил, что программу по реконструкции и ремонту ветхих, аварийных мостов и путепроводов уже подготовили. Для её осуществления, по предварительным оценкам, потребуется 292 миллиарда рублей.

Важной темой стали безопасность и качество автомобильных дорог. Евгений Дитрих отметил, что к 2024 году в рамках нацпроектов субъекты отремонтируют почти 45 тысяч километров региональных трасс, а совместно с городами они сделают ещё 30 тысяч километров улиц.

- По проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» только в этом году будут приведены в порядок 18 участков региональных и местных дорог, - рассказал Василий Орлов о реализации нацпроекта в Амурской области. - В 2019 году нам нужен результат: довести до нормативного состояния 68 процентов дорог, вошедших в Благовещенскую агломерацию, снизить аварийность и повысить безопасность на улично-дорожной сети амурской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU