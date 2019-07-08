Президент России поздравил БАМ с юбилеем

СЕГОДНЯ 06:57 2019-07-08T09:46:24+03:00

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7 июля в Тынде прошло празднования 45-летия Байкало-Амурской магистрали. Празднование началось с прибытия на вокзал эстафетных поездов из Хабаровска и Иркутска. Первые лица страны и области поздравили жителей и гостей города на площади 25-летия БАМа: президент России Владимир Путин - в формате видеообращения, губернатор Приамурья Василий Орлов - лично.

- Сегодня у нас большой праздник! БАМ – наша гордость, славные страницы истории страны и Приамурья! Мы поздравляем всех , кто связал свою жизнь со строительством этой железной дороги. Благодарим всех, кто сейчас работает на железной дороге. Мы абсолютно уверены, что магистраль и ее столицу Тынду ждёт прекрасное будущее, - сказал губернатор и вучил главе администрации города сертификат на строительство спортивной площадки для школы.

С приветственной речью также со сцены выступили заместитель председателя правительства, министр транспорта, генеральный директор ОАО «РЖД» и другие.

Вечером для жителей и гостей города на площади 25-летия БАМа состоялся гала-концерт. На нем выступили Сергей Трофимов, «Дискотека авария» и «Фабрика». Пятичасовой гала-концерт завершился фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU