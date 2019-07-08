В Благовещенске перекроют центральные улицы

СЕГОДНЯ 10:04 2019-07-08T10:05:48+03:00

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В рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 10 июля по 17 августа будет закрыт перекресток улиц Ленина и Кузнечная, а также перекресток улиц Горького и Лазо. Этот участок станет на ремонт с 10 июля до 24 августа. Администрация просит водителей учитывать дорожную обстановку и выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, что с 8 июля по 10 августа нельзя проехать по улице Шимановского между Ленина и Краснофлотской. Также на месяц — с 8 июля по 8 августа — перекроют для движения ½ проезжей части улицы Чайковского между Горького и Зейской.

За тем, как проходит масштабная кампания по ремонту дорого областной столицы можно следить онлайн на сайте городской администрации, где подрядчики выкладывают фото, видео и онлайн трансляции с ремонтируемых объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU