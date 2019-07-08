Тело пропавшего на выходных мальчика из Сергеевки нашли в реке

8 Июль 11:13 2019-07-08T11:13:47+03:00

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Сообщение о пропаже мальчика из приграничного села Сергеевка Благовещенского района поступило в амурский центр ГЗ и ПБ еще вечером в субботу, 6 июля. Спасатели сразу приступили к поискам и разделились на две группы: одна выясняла обстоятельства пропажи ребенка, вторая – исследовала протоку Амура. Двое суток поисков, 10 000 кв.м. дна и 16 км акватории и береговой черты, но тело ребенка обнаружили только во второй половине дня в понедельник - его отнесло течением почти на 10 километров от места происшествия - к селу Михайловка.

Как сообщили в следственном управлении по Амурской области, 6 июля двое детей отправились купаться на реку Амур в селе Сергеевка. Мальчик 2009 года пошёл купаться и пропал. Его друг сообщил о происшествии взрослым.

На месте обнаружения тела работают следователи и эксперты. Специалисты должны выяснить все обстоятельства. Идет доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU