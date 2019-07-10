Благовещенский Парк Дружбы признали успешным проектом
Как обустроить парк решали горожане
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30,5 миллионов рублей пошло на благоустройства парка Дружбы в 2018 году. Его проводили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Парк для благоустройства выбрали сами благовещенцы. Их предложения, учли при реализации.
В парку установили освещение, отремонтировали «китайскую стену», беседки, лестницы, очистили каналы. В парке появились тренажеры, спортивные площадки для баскетбола и волейбола. В итоге Парк Дружбы внесен в федеральный реестр лучших реализованных практик в номинации «Парк как место отдыха и занятий спортом».
ИСТОЧНИК KP.RU