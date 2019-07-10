Центральный амурский аэропорт в шестой раз остался без ремонта

10 Июль 09:53 2019-07-10T10:12:02+03:00

На конкурс по реконструкции аэропорта "Игнатьево" не подали ни одной заявки

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ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" вновь не нашло подрядчика для реконструкции аэропорта "Игнатьево" (бывший "Благовещенский аэропорт").

На очередной конкурс, уже шестой по счету, который был объявлен в конце июня, не нашлось желающих подать заявку и получить за работу больше четырех миллиардов рублей.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 4 млрд 336 млн 2,405 тыс. рублей (включая НДС). Срок, до которого должны быть выполнены работы, не менялся - 30 ноября 2021 года.

По условиям контракта подрядчику необходимо реконструировать взлетно-посадочную полосу аэропорта "Игнатьево", сделав ее пригодной для посадки больших самолетов.

По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, на конкурс не подаются заявки, так как стоимость контракт слишком мала для компний с запада страны, а местные компании не имеют достаточных компетенций.

ИСТОЧНИК KP.RU