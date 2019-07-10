Центральный амурский аэропорт в шестой раз остался без ремонта
ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" вновь не нашло подрядчика для реконструкции аэропорта "Игнатьево" (бывший "Благовещенский аэропорт").
На очередной конкурс, уже шестой по счету, который был объявлен в конце июня, не нашлось желающих подать заявку и получить за работу больше четырех миллиардов рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта составляла 4 млрд 336 млн 2,405 тыс. рублей (включая НДС). Срок, до которого должны быть выполнены работы, не менялся - 30 ноября 2021 года.
По условиям контракта подрядчику необходимо реконструировать взлетно-посадочную полосу аэропорта "Игнатьево", сделав ее пригодной для посадки больших самолетов.
По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, на конкурс не подаются заявки, так как стоимость контракт слишком мала для компний с запада страны, а местные компании не имеют достаточных компетенций.
ИСТОЧНИК KP.RU