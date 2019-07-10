Во Франции восстановили могилу жены первого губернатора Сибири

10 Июль 10:28 2019-07-10T10:28:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В французском городке Жело провела последние годы жизни супруга и сподвижница графа Николая Муравьева-Амурского – человека, внесшего неоценимый вклад в установление границ российского государства на Дальнем Востоке. Инициатором идеи стала доцент кафедры романо-германских и восточных языков Благовещенского Государственного Педагогического Университета Ольга Кухаренко .Активное личное участие в восстановлении места захоронения приняли мэр города Жело Паскаль Мора и мэр амурской столицы Валентина Калита. На отреставрированном мраморном надгробии жены основателя Благовещенска установили памятную доску с двуязычной надписью на русском и французском.

Мэр Паскаль Мора также отметил, что теперь Благовещенск и Жело, два города, которые разделяют 11,5 тысяч километров, связала общая история.

.

ИСТОЧНИК KP.RU