Павильон Амурской области на ВЭФ-2019 будет башней из "контенеров"
Трехэтажной башней из грузовых псевдоконтейнеров решили представить Приамурье в этом году на ВЭФ.По замыслу организаторов это должно символизировать экспортный потенциал области и её роль будущего крупнейшего транспортно-логистического хаба между РФ и КНР.
От фольклорного "Медового домика" решили отказаться в пользу высокотехнологичного подхода. Например, весь второй этаж будет завешен экранами для демонстрации интерактивных презентаций в режиме нон-стоп. Зато третий этаж - зона переговоров и заключения контрактов - с минималистическим дизайном и фотовыстовкой красот Приамурья. Павильон планируется эксплуатировать несколько лет и в его конструкцию заложены и сейсмоустойчивость, и антикоррозийные свойства.
Напомним, что предыдущий павильон Приамурья на ВЭФ - "Медовый домик" - сейчас стоит в здании аэропорта "Игнатьево" и используется как торговый павильон с амурской продукцией.
ИСТОЧНИК KP.RU