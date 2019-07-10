Павильон Амурской области на ВЭФ-2019 будет башней из "контенеров"

10 Июль 10:53 2019-07-10T10:53:36+03:00

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Трехэтажной башней из грузовых псевдоконтейнеров решили представить Приамурье в этом году на ВЭФ.По замыслу организаторов это должно символизировать экспортный потенциал области и её роль будущего крупнейшего транспортно-логистического хаба между РФ и КНР.

От фольклорного "Медового домика" решили отказаться в пользу высокотехнологичного подхода. Например, весь второй этаж будет завешен экранами для демонстрации интерактивных презентаций в режиме нон-стоп. Зато третий этаж - зона переговоров и заключения контрактов - с минималистическим дизайном и фотовыстовкой красот Приамурья. Павильон планируется эксплуатировать несколько лет и в его конструкцию заложены и сейсмоустойчивость, и антикоррозийные свойства.

Напомним, что предыдущий павильон Приамурья на ВЭФ - "Медовый домик" - сейчас стоит в здании аэропорта "Игнатьево" и используется как торговый павильон с амурской продукцией.

ИСТОЧНИК KP.RU