Мощный циклон с грозами накроет Амурскую область

СЕГОДНЯ 04:07 2019-07-11T04:07:59+03:00

В областном центре в ближайшее время ожидают непогоду

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До 18 июля в Амурской области ожидают мощный циклон с сильными дождями, грозами, возможным градом и шквалистым ветром. Погода ухудшится уже в четверг, 11 июля, причем в большинстве районов юга и в отдельных районах севера.

По данным Амурского Гидрометцентра, 11 июля в районах ветер восточный юго-восточный слабый при грозе порывы 13-18 м/с. Температура прогреется до +26+31 °С, по северу в дожде +19+24 °С.

В Благовещенске ожидают переменную облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Днем ветер усилится до 12 м/с. Температура будет в пределах +28+30 °С.

Между тем, Главное управление МЧС по Амурской области и его структурные подразделения переведены в режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU