Водолазы в Райчихинске нашли тело утонувшего подростка

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-11T09:43:18+03:00

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На озере Молочка в Райчихинске было обнаружено тело 17-летнего подростка, который утонул в ночь на 10 июля. Сигнал о его пропаже поступил в 2:30 ночи. Спустя семь часов водолазы группа областного поисково-спасательного отряда выехали в город на поиски тела.

Утонувшего парня нашли только в 15:05 в 30 метрах от берега на глубине 3,5 метра.

- Обнаружить тело удалось не сразу: первый спуск не дал результатов, несмотря на неплохую видимость в воде - около метра. Однако после неудачного погружения водолаз поменял баллон и опять спустился под воду, но уже чуть дальше от того места, где были обнаружены вещи парня. Тело подростка удалось обнаружить на дне с помощью фонарика», - рассказали в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Напомним, это не первая трагедия на воде этим летом. Так, 6 июля в районе Сергеевки утонул 10-летний мальчик. Спустя несколько дней его тело нашли в 10 км от места, где ребенка в последний раз видели живым.

ИСТОЧНИК KP.RU