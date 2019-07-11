Амурчанам, пострадавшим от паводка, выплатили компенсацию

СЕГОДНЯ 09:48 2019-07-11T09:48:11+03:00

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В Амурской области начали выплачивать компенсации владельцам домов, пострадавших во время паводка. Специалисты проверили 41 домовладение, в 36 из которых зарегистрировали подтопление.

По информации, полученной от Правительства Амурской области, всего было принято 21 заявление из двух подтопленных населенных пунктов.7 от жителей села Бысса и 14 из села Февральское.

Размер помощи в виде выплаты за утрату жилого помещения составляет 30 тысяч рублей, а за утрату жизненно необходимого имущества - 10 тысяч.

Непригодным для жизни подтопленный дом признали только у одной семьи из села Февральское, в то время как 13 амурчан получили выплаты за утрату жизненно необходимого имущества.

6 амурчан получили отказ в выплатах, а еще два заявления пока находятся на рассмотрении.

Стоит напомнить, что в период с 25 по 30 июня из-за паводка на реке Селемдже пострадало два населенных пункта, было нарушено транспортное сообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU