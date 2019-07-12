В Приамурье - самый дорогой квадратный метр жилья в новостройке

12 Июль 10:51 2019-07-12T11:06:17+03:00

За год цена здесь взлетела больше, чем на треть

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В Приамурье цена квадратного метра в новостройках за год взлетела аж на 31, 7 процента, и составляет в среднем 65 тысяч рублей. Это самый большой процентный рост в стране. Причина – переход на проектное финансирование долевого строительства жилья. Фирм, способных строить на новых условиях и продолжающих строить в Амурской области стало значительно меньше, а спрос на новое жилье остался на прежнем уровне.

На втором месте - Кемеровская область (22,9 процента), на третьем - Камчатский край (18,6 процентов).

ИСТОЧНИК KP.RU