В Приамурье - самый дорогой квадратный метр жилья в новостройке
За год цена здесь взлетела больше, чем на треть
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В Приамурье цена квадратного метра в новостройках за год взлетела аж на 31, 7 процента, и составляет в среднем 65 тысяч рублей. Это самый большой процентный рост в стране. Причина – переход на проектное финансирование долевого строительства жилья. Фирм, способных строить на новых условиях и продолжающих строить в Амурской области стало значительно меньше, а спрос на новое жилье остался на прежнем уровне.
На втором месте - Кемеровская область (22,9 процента), на третьем - Камчатский край (18,6 процентов).
ИСТОЧНИК KP.RU