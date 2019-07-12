Красная книга Амурской области станет электронной

12 Июль 11:15 2019-07-12T11:15:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Обновленная Красная книга Амурской области станет электронным сетевым изданием. Так решили на заседании региональной комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам. По краснокнижным животным, растениям и грибам будет создан специальный сайт.

- Это решение даст не только экономию бюджетных средств на издание Красной книги, но и сделает ее материалы доступными для более широкой аудитории. Упростится и процесс внесения правок и изменений в статьи и очерки, - сказал Сергей Глущенко, начальник управления по охране животного мира Амурской области.

К слову, за последние 10 лет под особый статус охраны попали три вида животных, семь видов растений и один вид грибов.

ИСТОЧНИК KP.RU