У Амурской области появилась лаборатория по проверке чистоты природы

16 Июль 08:07 2019-07-16T08:16:01+03:00

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К решению экологической проблемы Приамурье решила подойти весьма серьезно. Региональное министерство природных ресурсов Амурской области приобрело передвижную лабораторию, которая сможет не только контролировать степень загрязнения окружающей среды в регионе, но и своевременно предсказывать и устранять возможные экологические проблемы. Лаборатория уже прибыла в Амурскую область. Сейчас в ней устанавливают все необходимое оборудование. В ближайшее время специалисты пройдут дополнительное обучение, после чего комплекс начнет работу. Запуск оборудования для исследований природных ресурсов ориентирован на 1 августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU