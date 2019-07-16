2019-07-16T08:16:01+03:00
Общество

У Амурской области появилась лаборатория по проверке чистоты природы

Мобильный комплекс обошелся областному бюджету в 6 млн. рублей, сообщает правительство Амурской области
Валерия КОЗЛОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

К решению экологической проблемы Приамурье решила подойти весьма серьезно. Региональное министерство природных ресурсов Амурской области приобрело передвижную лабораторию, которая сможет не только контролировать степень загрязнения окружающей среды в регионе, но и своевременно предсказывать и устранять возможные экологические проблемы. Лаборатория уже прибыла в Амурскую область. Сейчас в ней устанавливают все необходимое оборудование. В ближайшее время специалисты пройдут дополнительное обучение, после чего комплекс начнет работу. Запуск оборудования для исследований природных ресурсов ориентирован на 1 августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
До конца недели погода в Приамурье будет неустойчивой
Строительству канатной дороги из Приамурья в Китай дали старт
Троих благовещенцев не пустили на борт самолета
Амурские охотоведы очистили от брошенных сетей больше тридцати озер
Амур одевают в красный гранит
Прошедший ливень затопил детскую областную больницу в Благовещенске
Канатную дорогу через Амур начнут строить с баржи на фарватере
В Приамурье итальянский палеонтолог изучает болезни динозавров
Красная книга Амурской области станет электронной
В Приамурье - самый дорогой квадратный метр жилья в новостройке
Амурчанам, пострадавшим от паводка, выплатили компенсацию
Водолазы в Райчихинске нашли тело утонувшего подростка
Мощный циклон с грозами накроет Амурскую область
Павильон Амурской области на ВЭФ-2019 будет башней из "контенеров"
Во Франции восстановили могилу жены первого губернатора Сибири
Центральный амурский аэропорт в шестой раз остался без ремонта
Благовещенский Парк Дружбы признали успешным проектом
Амурского студента наградили именной шашкой
Тело пропавшего на выходных мальчика из Сергеевки нашли в реке
В Благовещенске перекроют центральные улицы
Президент России поздравил БАМ с юбилеем