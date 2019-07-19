2019-07-19T04:26:16+03:00
Общество

Троих благовещенцев не пустили на борт самолета

Пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения
Виктория ТЕЛЕПНЕВА
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В июле-месяце три пасса жира не смогли улететь из Благовещенска в другие города нашей страны, потому что все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Нетрезвым жителям амурской столицы запретили лететь тремя рейсами: № 5212 авиакомпании «Сибирь» (S7) сообщением Благовещенск — Новосибирск, № 300 авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщением Благовещенск — Екатеринбург и № 302 авиакомпании «Икар» сообщением Благовещенск — Москва.

Примечательно, что такие авиапассажиры не вносятся как «дебоширы» в так называемый «черный список» перевозчика, но снимаются с рейса, с последующим приобретением билета на следующий рейс за свой счет.

- На основании статьи Воздушного кодекса составляется акт нарушения, пассажир снимается с рейса. Соответственно в связи с нарушением договора перевозки со стороны пассажира, происходит расторжение договорных условий между авиакомпанией и пассажиром, он не может вернуть деньги за билет. Таким образом, выпивка обходится в стоимость билета, плюс полиция оформляет протокол, - отмечают в амурском минтрансе.

Кстати, за последние полгода на борт самолета не допустили уже 10 пассажиров, в июле вот еще три новых случая нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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