Строительству канатной дороги из Приамурья в Китай дали старт

СЕГОДНЯ 04:49 2019-07-19T04:49:32+03:00

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Символический старт строительству канатной дороги между Россией и Китаем дали на барже посреди реки Амур. В обеих странах одновременно залили бетонные основания будущих международных терминалов.

– Сегодня здесь, на государственной границе, происходит историческое событие. Мы даем старт строительству первой в мире канатной дороги. Она соединит два государства – Россию и Китай. Трансграничная дорога позволит легко перемещаться между нашими странами, увеличит туристический поток, станет точкой притяжения бизнеса. Да и сама по себе будет уникальным объектом, каких нет больше в мире, – выступил с речью губернатор Амурской области Василий Орлов.

С ним согласился первый зампредседателя Народного Правительства провинции Хэйлунцзян Ли Хайтао – он возглавил китайскую делегацию:

– Это третий важный проект сотрудничества в сфере строительства инфраструктуры между нашими городами после трансграничного моста через реку Амур и газопровода. В дальнейшем канатная дорога будет способствовать сотрудничеству между Амурской областью и провинцией Хэйлунцзян в сферах культуры, экономики и торговли. Особенно в сфере туризма. Надеюсь, что в дальнейшем между правительствами наших двух территорий будут налаживаться еще более тесные связи.

Канатная дорога протяженностью 973 метра пройдет над рекой Амур и во второй половине 2022 года свяжет города Благовещенск и Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну можно будет за 6 минут, интервал между рейсами не превысит 12-15 минут. Дорога будет состоять их четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. Гондолы будут вмещать 60 человек, пропускная способность «канатки» составит 457 человек в час и 6-7 тысяч путешествующих в день.

ИСТОЧНИК KP.RU