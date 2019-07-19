2019-07-19T04:49:32+03:00
Общество

Строительству канатной дороги из Приамурья в Китай дали старт

После нажатия кнопки «пуск» в обеих странах одновременно залили основания будущих международных терминалов
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Участие в церемонии приняли и амурский губернатор, и мэр Благовещенска. Фото: пресс-служба Правительства Амурской областиУчастие в церемонии приняли и амурский губернатор, и мэр Благовещенска. Фото: пресс-служба Правительства Амурской области
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Символический старт строительству канатной дороги между Россией и Китаем дали на барже посреди реки Амур. В обеих странах одновременно залили бетонные основания будущих международных терминалов.

– Сегодня здесь, на государственной границе, происходит историческое событие. Мы даем старт строительству первой в мире канатной дороги. Она соединит два государства – Россию и Китай. Трансграничная дорога позволит легко перемещаться между нашими странами, увеличит туристический поток, станет точкой притяжения бизнеса. Да и сама по себе будет уникальным объектом, каких нет больше в мире, – выступил с речью губернатор Амурской области Василий Орлов.

С ним согласился первый зампредседателя Народного Правительства провинции Хэйлунцзян Ли Хайтао – он возглавил китайскую делегацию:

– Это третий важный проект сотрудничества в сфере строительства инфраструктуры между нашими городами после трансграничного моста через реку Амур и газопровода. В дальнейшем канатная дорога будет способствовать сотрудничеству между Амурской областью и провинцией Хэйлунцзян в сферах культуры, экономики и торговли. Особенно в сфере туризма. Надеюсь, что в дальнейшем между правительствами наших двух территорий будут налаживаться еще более тесные связи.

Канатная дорога протяженностью 973 метра пройдет над рекой Амур и во второй половине 2022 года свяжет города Благовещенск и Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну можно будет за 6 минут, интервал между рейсами не превысит 12-15 минут. Дорога будет состоять их четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. Гондолы будут вмещать 60 человек, пропускная способность «канатки» составит 457 человек в час и 6-7 тысяч путешествующих в день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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