До конца недели погода в Приамурье будет неустойчивой

СЕГОДНЯ 06:22 2019-07-19T06:25:40+03:00

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По информации Амурского центра гидрометеорологической службы, до конца недели в Амурской области сохранится неустойчивая погода.

Из-за ухудшения погодных условий возможны подтопления низинных участков в населённых пунктах и участков автомобильных дорог при неисправности канализационной системы и засорения ливневых стоков. Также есть вероятность повреждения линий связи и электропередачи, других нарушения в работе систем жизнеобеспечения.

На время непогоды следует воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов;

жителям частных подворий, расположенных в низинах и вблизи рек, следует заблаговременно принять меры по сохранению личного имущества; рыбакам и охотникам на время непогоды не выходить в лес и на воду; туристам следует воздержаться от выхода на маршруты или сделать остановку в населенных пунктах до окончания неблагоприятных условий.

Напомним, после ливня 16 июля, в Благовещенске ввели режим ЧС муниципального значения. Тогда в некоторых районах города жители больше 8 часов оставались без света, а дороги в пригороды областного центра размыло так, что невозможно было выбраться из населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU