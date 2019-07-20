2019-07-20T10:40:19+03:00
Общество

Девять человек пострадали в ДТП в Приамурье

Среди пострадавших - четверо детей
Людмила СУДЕЙКИНА
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В Амурской области в ДТП пострадали девять человек, четверо из них - несоврешеннолетние. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Амурской области, среди пострадавших девятилетний ребенок и подростки 14-17 лет. Авария произошла утром на автодороге "Белогорск -Новое- Ромны". Два автомобиля - легковой Toyota Mark II и микроавтобус Toyota Hiace столкнулись, когда водитель одной из машин выехал на встречную полосу движения. В ведомстве не сообщили, какой именно автомобиль нарушил правила, но на месте работает следственная группа. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу Белогорска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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