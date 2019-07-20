Детей, пострадавших в аварии в Приамурье, отпустили домой

СЕГОДНЯ 11:48 2019-07-20T11:48:03+03:00

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Сегодня в Амурской области в ДТП на автодороге Белогорск-Новое-Ромны попали 9 человек, включая 4 детей. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, у детей – незначительные ссадины и ушибы. Дети осмотрены врачами, им выполнены рентгенография костей, УЗИ внутренних органов, оказана медицинская помощь. Все дети отпущены домой под амбулаторное наблюдение. Трое взрослых госпитализированы в Белогорскую больницу с травмами средней тяжести. Тяжелых, по результатам предварительного обследования, нет. Но всем пострадавшим будет проведен дополнительный комплекс диагностики.

ИСТОЧНИК KP.RU