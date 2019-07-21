На федеральной трассе Чита -Хабаровск провалился асфальт

СЕГОДНЯ 05:18 2019-07-21T05:19:37+03:00

Объехать разлом, похожий на кадр из фильмов-катастроф, пока возможности нет - соцсети

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В Сковородинском районе на участке федеральной дороги "Амур" , а именно недалеко от поселка Ерофей Павлович в сторону Урушей автомобиль провалился в разлом дороги. По сообщениям пользователей соцсетей,авария на дороге "Чита-Хабаровск" произошла утром, 21 июля, примерно в пяти километрах от Ерофея Павловича.

Японский автомобиль Toyota черного цвета лежит в разломе дороги на глубине более трех метров. Асфальтовое покрытие полностью разрушено на ширину проезжей части и объехать разлом не представляется возможным. Передняя часть автомобиля сильно повреждена. Как видно на фото, присланном очевидцами - на дороге уже скопился "хвост" из машин.

Как сообщили в дежурной части ОГИБДД ОМВД России по Сковородинскому району, в произошедшей аварии погибших нет, пострадавшим оказана медицинская помощь. Несовершеннолетних в автомобиле не было.

По предположениям пользователей соцсетей причиной провала дороги могли стать обильные дожди и размыв песочной подушки под проезжей частью. Напомним, на Амурскую область ещё 13 июля вышли циклоны с дождями.

По прогнозу Амурского ЦГМС, в области ожидается ухудшение погоды и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Амурской области в составе 30 человек и десяти единиц техники уже убыла в Селемджинский район для оказания помощи населению в случае выпадения обильных осадков и ухудшения обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU