2019-07-22T06:49:42+03:00
Общество

На север Приамурья выходит новая порция дождей

Пик непогоды придётся на ближайшие двое суток
Людмила СУДЕЙКИНА
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Монгольский вихрь, принесший осадки на территорию Приамурья, получив подпитку от приморского тайфуна «Данаса», обрушится на север Амурской области, сообщают синоптики из центра ФОБОС. Под удар ливней попадет Зейский район, в особенности село Бомнак, города Зея и Береговой. Таможидается 30-90 мм влаги.

Напомним, что в Зее, например, выпало больше трёх месячных норм. Переувлажнена почва также в Скороводинском, Магдагачинском и Шимановском районах. ЧС объявлена в Сковородинском районе, в Зее и Благовещенске.

Экстремальные ливни могут грозят привести к ухудшению паводковой ситуации. На 23-24 июля прогнозируется резкий подъём уровней воды в малых реках. На особом контроле – бассейн реки Селемджи и река Правый Уркан в Зейском районе Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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