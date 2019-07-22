На север Приамурья выходит новая порция дождей
Монгольский вихрь, принесший осадки на территорию Приамурья, получив подпитку от приморского тайфуна «Данаса», обрушится на север Амурской области, сообщают синоптики из центра ФОБОС. Под удар ливней попадет Зейский район, в особенности село Бомнак, города Зея и Береговой. Таможидается 30-90 мм влаги.
Напомним, что в Зее, например, выпало больше трёх месячных норм. Переувлажнена почва также в Скороводинском, Магдагачинском и Шимановском районах. ЧС объявлена в Сковородинском районе, в Зее и Благовещенске.
Экстремальные ливни могут грозят привести к ухудшению паводковой ситуации. На 23-24 июля прогнозируется резкий подъём уровней воды в малых реках. На особом контроле – бассейн реки Селемджи и река Правый Уркан в Зейском районе Амурской области.
ИСТОЧНИК KP.RU