В Приамурье людей из подтопленного района эвакуируют вертолетами

СЕГОДНЯ 05:27 2019-07-24T05:27:15+03:00

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Из села Ивановка Зейского района, откуда накануне были эвакуированы 30 человек в село Овсянку, на вертолете доставлены еще 39 человек в город Зею. Они разместились у родственников.

После выпавших осадков на реках области продолжают формироваться и проходить паводки. Высокий паводок категории опасного явления проходит на реке Правый Уркан. Согласно информации Амурского ЦГМС, уровень воды в реке в районе гидропоста Арби за 22 и 23 июля увеличился на 4,5 м. По состоянию на 16 часов 23 июля, уровень воды в реке Правый Уркан понизился на 4 см за 8 часов и составил 726 см. 24 июля ожидается подъем воды с дальнейшей тенденцией к спаду.

Неблагоприятная обстановка складывается в Селемджинском районе на реке Селемдже. В период 23 - 27 июля ожидается подъем уровня воды в районе с. Норск на 1,7 - 2,2 м, вода может подняться до отметки 650 - 700 см (неблагоприятное явление (НЯ) - 650 см; опасное явление (ОЯ) -700 см). В районе села Богословка в период с 23 по 28 июля ожидается подъем уровня воды на реке Селемдже на 2,2 - 2,7 м до отметки 700 - 750 см с достижением опасной отметки ОЯ=700 см.

Повышается уровень воды на реках Амур и Зея. Уровень воды в Амуре в районе села Джалинда выше нормы на 1,63 м, ниже по течению – на участке Черняево – Иннокентьевка – в пределах и ниже декадной нормы на 0, 1 - 1,6 м. Уровни воды в реке Зея на участке Мазаново – Благовещенск выше нормы на 0,3-1,5 м.

На 10 утра 24.07 произошел спад на 10 см на реке Правый Уркан в районе с. Ивановка Зейского района. Показатель составил - 683 см. Но в ближайшие сутки регион снова накроют дожди. Все подразделения спасателей области приведены режим функционирования чрезвычайной ситуации.

Сводные отряды ликвидации последствий ЧС Восточного военного округа тоже в режиме повышенной готовности."В общевойсковой армии ВВО, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и ЕАО, сводные отряды ликвидации последствий ЧС приведены в повышенную готовность. Решение связано с резким ухудшением паводковой обстановки в Приамурье", говорится в сообщении пресс-службы ВВО. А этоболее 400 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU