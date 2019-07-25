Благовещенские медики готовятся выйти на митинг

СЕГОДНЯ 06:38 2019-07-25T06:38:06+03:00

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Коллектив благовещенской станции скорой помощи готовит митинг. Медики подали заявку в администрацию Благовещенска на 4 августа с 12:00 до 15:00 на площади Ленина. В заявке указано участие до 300 человек и использование плакатов с лозунгами, а также звукового сопровождения.

- Цель митинга – сохранить организацию в том виде, в котором она сейчас работает. Работа станции четко отлажена годами, десятилетиями. 30 ноября службе скорой помощи в Благовещенске будет 80 лет. В 1939 году все началось с одной повозки, и вот за 80 лет выстроили всю систему – 20 бригад, гараж, коллектив, – рассказали организаторы и теперь ждут официальный ответ от мэрии.

Напомним, что с конца мая сотрудники «Скорой» через соцсети и СМИ привлекает внимание к вопросу возможной реорганизации. Работники писали во все инстанции и недавно получили ответ Прокуратуры РФ о начале проверке фактов. Губернатор Приамурья Василий Орлов опубликовал в своем Инстаграме информацию, что окончательное решение еще не принято, и что он проведет в Москве переговоры и сообщит о результатах.

ИСТОЧНИК KP.RU