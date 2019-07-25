В Амурской областе объвлена ЧС регионального масштаба

СЕГОДНЯ 12:20 2019-07-25T12:22:55+03:00

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Паводок будет проходить в период с 25 по 30 июля. Волна достигнет Благовещенска 29-30 июля и сместится в средний Амур. Подтопление жилых домов прогнозируется на территории 3-х муниципальных образований: Селемджинский, Мазановский, Благовещенский районы.

В ближайшее время паводок сместится из Селемджинского в Мазановский район. Из села Богословка уже начали эвакуировать людей, на месте работают спасатели. Пункт временного размещения действует в Новокиевском Увале.

Самая сложная ситуация уже сейчас складывается в Норске Селемджинского района. На месте работают спасатели, для эвакуации граждан задействованы вертолеты. Жителей Норска эвакуируют в пункты временного размещения в Февральск.

На сегодня в Приамурье зарегистрировано подтопление 112 жилых домов в 8 населенных пунктах, подтопление 997 приусадебных участков, повреждение 45 участков автодорог на территории 15 районов протяженностью 156 километров. Наиболее острая ситуация в этот период складывалась на территории с. Ивановка Зейского района, где в результате подъема уровня воды в реке Уркан до отметок, превышающих опасное явление, была проведена эвакуация 70 человек, в том числе 34 детей. В настоящее время на территории села наблюдается спад воды.

- В регионе сейчас очень непростая ситуация, связанная с прохождением паводков. Тем не менее, мы держим ее под контролем. У нас вполне достаточно сил и средств. Главное в этот момент – действовать скоординировано и без паники, своевременно информируя граждан о складывающейся ситуации, - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.

В итоге на заседании КЧС было принято решение о введении на территории Приамурья режима ЧС. Сегодня же в Мазановский район выезжает группа Росгваргии в составе 30 человек для охраны общественного порядка и содействия превентивной эвакуации людей из опасных территорий.

Кроме того, решили, что выплата единовременной материальной помощи будет осуществляться гражданам, признанными пострадавшими в результате ЧС и проживающим на территории г. Благовещенск, г. Зея, Магдагачинского, Сковородинского, Зейского, Тамбовского районов Амурской области в размере 30 тыс. рублей на домовладение, где вода поднялась выше уровня пола. Также граждане получат по 10 тысяч рублей компенсации за погибший в огородах урожай, сообщает - пресс-служба Правительства Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU