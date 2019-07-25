Из-за паводка в Приамурье отменили туристический форум

25 Июль 17:39 2019-07-26T05:55:39+03:00

После отмены режима ЧС все желающие смогут посетить места, о которых рассказывали организаторы форума

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Организаторы решили отменить проведения Амурского международного туристического форума «AMUR TRAVEL». Он должен был пройти в г. Зея и Зейском районе 26-28 июля 2019 года.

«Такое решение принято в первую очередь в целях безопасности посетителей и участников крупного событийного мероприятия. До последнего времени была уверенность в том, что форуму быть. Однако понятно, что с ухудшением обстановки мы просто не имеем права рисковать. В данный момент идет оперативное оповещение всех участников, тех, кто подал заявки, зарегистрировался на маршруты», - рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Екатерина Киреева.

Но часть мероприятий, запланированных на эти дни сохранится. Российские и иностранные эксперты приедут в Приамурье ив разных форматах обсудят перспективы развития туризма. Также команда travel-журналистов PrimDiscovery проведёт мастер-класс на тему как стать travel-блоге ром.

ИСТОЧНИК KP.RU