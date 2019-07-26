Губернатор Приамурья объяснил, что будет со "Скорой" в Благовещенске

СЕГОДНЯ 07:57 2019-07-26T07:57:23+03:00

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- У меня в Москве состоялась встреча с представителями компании «Ростех». Амурская область в этом году не включена в перечень пилотных регионов, где будет внедряться модель по передаче «скорой помощи» дочерней компании «Ростехнологий, - рассказал губернатор Приамурья на встрече с представителями ОНФ.

По его словам это решение имеет и минусы, и плюсы. Была надежда, что за счёт включения в число пилотных регионов «Ростеха» можно будет обновить парк техники Станции скорой помощи в Благовещенске. Но, к сожалению, в 2019 году этого сделать не получится.

- Подчеркну, изначально речь не шла о передаче гаража «Скорой» в частные руки. Государственная корпорация «Ростехнологии» в ряде регионов планирует ввести пилотную программу, согласно которой в субъект поставляется новая техника, она передаётся в аренду региону. Через пять лет эта техника становится собственностью области. Те 5 лет, пока техника будет в собственности госкорпорации, ей будет управлять сама госкорпорация. - заверил губернатор. - В течение 2019 года сможем оценить эффективность от реализации программы в других регионах. Мы сможем без спешки и эмоций принять взвешенное решение».

Кроме того, губернатор сообщил, что в Москве состоялась встреча с представителями Министерства промышленности и торговли РФ. . Представители министерства сообщили, что, возможно, в этом году поставки машин и замена транспорта станций «скорой помощи» в регионах будут возобновлены. Возможно, в этом году также удастся получить новую технику.

ИСТОЧНИК KP.RU