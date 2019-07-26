На Зейской ГЭС отметили спад притока

СЕГОДНЯ 11:11 2019-07-26T11:11:00+03:00

О сбросах воды речи не идет

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По данным Зейской гидрометобсерватории, продолжается спад притока - среднее значение притока за последние сутки составило 7 500 м³/с, сообщает пресс-служба филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС». Напомним, еще вчера среднее значение притока за сутки составляло 10 800 м³/с, а накануне - 11 510 м³/с.

Сработка Зейского водохранилища осуществляется в соответствии с режимом.

Гидроэлектростанция работает в штатном режиме. По состоянию на 26 июля 2019 г.:

уровень воды в верхнем бьефе Зейского водохранилища – 312,49 м; уровень нижнего бьефа – 221,68 м; общий среднесуточный расход - 693м³/с, (сбросы не осуществляются).

В 2013 году холостые сбросы осуществлялись при отметке уровня верхнего бьефа 317,5 м.

ИСТОЧНИК KP.RU