На Зейской ГЭС отметили спад притока
По данным Зейской гидрометобсерватории, продолжается спад притока - среднее значение притока за последние сутки составило 7 500 м³/с, сообщает пресс-служба филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС». Напомним, еще вчера среднее значение притока за сутки составляло 10 800 м³/с, а накануне - 11 510 м³/с.
Сработка Зейского водохранилища осуществляется в соответствии с режимом.
Гидроэлектростанция работает в штатном режиме. По состоянию на 26 июля 2019 г.:
уровень воды в верхнем бьефе Зейского водохранилища – 312,49 м; уровень нижнего бьефа – 221,68 м; общий среднесуточный расход - 693м³/с, (сбросы не осуществляются).
В 2013 году холостые сбросы осуществлялись при отметке уровня верхнего бьефа 317,5 м.
ИСТОЧНИК KP.RU