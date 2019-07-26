2019-07-26T12:16:47+03:00
Общество

Первый пик павдока в Благовещенске ожидают 27 июля

В столице Приамурья будет две волны паводка
Людмила СУДЕЙКИНА
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Благовещенск в Амурской области примет первую паводковую волну 27 июля, сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев в ходе совещания в аэропорту Благовещенска.

- Первая волна достигнет Благовещенска уже завтра (27 июля), вторая ожидается 29 июля", - отметил Зиничев. Глава МЧС совершил вместе с амурским губернатором Василием Орловым облет Мазановского и Селемджинского районов, где сейчас проходит гребень паводка и эвакуируют людей, проверил готовность сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) к работе.

Губернатор Приамурья сказал, что основные усилия сейчас направлены на заблаговременную эвакуацию. Всего необходимо эвакуировать 3 тыс. человек. Пункты временного размещения обеспечены всем, в работе шесть вертолетов.

"Технически мы закрыты полностью", - отметил на совещании глава Приамурья Василий Орлов.

Кстати, этот паводок в отличии от наводнения 2013 года - краткосрочный. Пик паводка -2019 занимает двое суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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