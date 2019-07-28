2019-07-28T05:36:10+03:00
Общество

В Приамурье эвакуировали больше тысячи людей

К эвакуации привлекают вертолеты
Людмила СУДЕЙКИНА
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В Мазановском районе, пострадавшем от паводка-2019 уже эвакуировано 1165 человек: Богословка - 152, Козловка - 41, Угловое - 275, Новороссийка - 166, Таскино – 190, Путятино – 152, Мазаново – 189. 322 человека них размещены в ПВР в Увальской школе. Из них 101 ребенок, 8 инвалидов и 67 пенсионеров. У родственников поселились 843 человека. В населённых пунктах остаются 526 сельчан.

В сёлах потоплено 232 дома и 242 приусадебных участка.

Эвакуация продолжается, ее спасатели проводят на лодках. и на вертолетах. Такое решение было принято на ежедневном оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Кроме того, сегодня вертолетом Ми-8 Амурской авиабазы планируется доставка продуктов в Новокиевский увал.

Специалисты сегодня приступят к восстановлению сотовых вышек в селах, где нет связи: Новоросийка, Богословка и Угловое.

На оперативном штабе решили формировать аварийно-восстановительные бригады. Как только вода уйдет из домов, в каждый населенный пункт отправятся спасатели и пожарные помогать сушить дома людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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