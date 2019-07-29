2019-07-29T06:49:56+03:00
Общество

Эвакуированные люди возвращаются в свои дома в Зейском районе

Обстановка в Ивановке нормализуется
Людмила СУДЕЙКИНА
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В связи с нормализацией обстановки в селе Ивановка Зейского района сегодня жители граждане, находящиеся в пункте временного размещения в соседней Овсянке, будут доставлены в свои дома.

В Зейском районе возобновлено авиационное сообщение с северными поселками района, а также с поселком Береговой и селом Октябрьский.

С завтрашнего дня в подтопленных населенных пунктах начнется работа по дезинфекции территорий.

В районе продолжается снижение уровня воды в реках Уркан, Гилюй и Деп.

По сообщению Центра по делам ГО и ЧС Зейского района, на сегодня уровень воды в реке Уркан составляет 460 см (-22 см), в реке Гилюй – 347 см (-27 см) и в реке Деп – 454 см (-23 см), при критическом уровне - 390 см.

Уровень воды в верхнем бьефе водохранилища составляет 312,89 м., уровень воды в нижнем бьефе ЗГЭС - 221,80 м., расход воды через гидроагрегаты ЗГЭС - 673 м 3/сек, приток воды в водохранилище ЗГЭС - 4100 м 3/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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