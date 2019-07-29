2019-07-29T07:10:03+03:00
Общество

Гребень паводка дошел до южных территорий Приамурья

На северных реках - спад уровня воды
Людмила СУДЕЙКИНА
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На р. Зея наблюдается подъем уровней воды на 0,4-1,3 метра, уровень воды в районе с. Мазаново на 10 часов 28 июля составил 7,16 метра, что выше отметки опасного явления на 1 метр, пойма на участке (с. Мазаново – г. Благовещенск) затоплена на глубину 0,4-2,6 м.

На р. Селемджа (с. Экимчан – с. Норск) наблюдается спад уровней воды на 0,1-0,5 м, в Норске уровень воды сохраняется выше отметки опасного явления на 0,5 м.

Подробную информацию по уровню воды в реках Приамурья, с прогнозом и сравнительными данными можно прочесть на портале Правительства области.

За сутки вода на Амуре поднялась в Сергеевке (+30 см), Благовещенске (+85), Гродеково (+105), Константиновке (+128), Поярково (+105), Иннокентьевке (+48).

На Зее в Мазаново (+126), Суражевка (+40), Малая Сазанка (+49), Белогорье (+41), Благовещенск (+84).

ИСТОЧНИК KP.RU

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