2019-07-29T09:07:28+03:00
Общество

Губернатор Приамурья призвал амурчан не отказываться от эвакуации

Обращение к жителям Приамурья разъясняет слухи о развитии паводка
Людмила СУДЕЙКИНА
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На сайте Правительства Амурской области Василий Орлов обратился к жителям региона:

"В Амурской области проходит паводок. Эта ситуация для нас, дальневосточников, к сожалению, уже стала привычной в последние годы. Ситуация находится полностью под контролем. Нам оказывают помощь военнослужащие. В том числе, в Свободном работает железнодорожная бригада. Мобилизовано более 400 сотрудников МЧС, помогает Росгвардия. На сегодняшний день полностью развернуты и укомплектованы пункты временного размещения граждан.

С подтопляемых территорий эвакуированы почти 2 тысячи человек, 600 из которых находятся в пунктах временного размещения. Там созданы все условия для жизни - люди обеспечены питанием, постельным бельем.

Паводок развивается так, как мы и прогнозировали. Ситуация очень непростая, но панике поддаваться не нужно. В ближайшие несколько дней паводок спустится до села Владимировка Благовещенского района, где сегодня тоже проводятся работы по строительству берегозащитных сооружений.

Сейчас очень важно внимательно слушать, что говорят профессиональные спасатели. У нас, к сожалению, есть факты, когда, например, в селе Угловом Мазановского района, несмотря на то, что своевременно были организованы эвакуационные работы, только с помощью вертолетов удается впоследствии эвакуировать людей. Хотя их можно было вывезти в гораздо более спокойном режиме - на автобусе.

Пожалуйста, очень внимательно относитесь к требованиям и рекомендациям спасателей".

ИСТОЧНИК KP.RU

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