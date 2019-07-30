2019-07-30T16:50:46+03:00
Происшествия

В северных реках Приамурья вода стабильно снижается

Юг области ждет большую воду
Людмила СУДЕЙКИНА
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"Комсомолка" публикует оперативную обстановку по уровню рек в Амурской области на 30 июля 2019 года.

Река Амур: Игнашино – 155 (-10 сантиметров), Джалинда – 243 (-3), Черняево - 241 (-21), Кумара – 312 (-44), Сергеевка – 340 (-62), Благовещенск - 499 (-7), Гродеково – 812 (+5), Константиновка – 615 (+28), Поярково – 521 (+43), Иннокентьевка - 789 (+49).

Река Зея: Мазаново – 697 (-34), Суражевка – 749 (+52), Малая Сазанка – 984 (+46), Белогорье – 695 (+29), Благовещенск – 526 (+4)

По северным рекам уровень воды стабильно снижается.

Река Томь у Белогорска прибыла на 45 см – принимаются превентивные меры. Подробную информацию с прогнозами и сравнительными данными можно найти на сайте правительства Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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