2019-07-30T16:45:12+03:00
Происшествия

Амурчане, пострадавшие от наводнения, получат дополнительные выплаты

Деньги из резервного фонда Правительства области выделят на несовершеннолетних детей
Алика МАКОВА
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По предложению губернатора области Василия Орлова, амурчане, имеющие несовершеннолетних детей, смогут рассчитывать на дополнительную помощь. На каждого ребенка до 18 лет, фактически проживавшего в подтопленном, затопленном жилом помещении, собираются выплачивать по 10 тысяч рублей.

Сейчас жители Приамурья подают документы на получение уже предусмотренных выплат: 30 тысяч на одно домовладение, если жилое помещение было затоплено (вода поднялась выше пола), и 10 тысяч за утрату урожая.

Но получить поддержку жители могут и по линии социальной защиты населения. Единовременная выплата в 30 тысяч предоставляется при утрате единственного жилья, а 10 тысяч люди могут получить при утрате жизненно необходимого имущества.

Понятно, что даже все выплаты суммарно не смогут полностью компенсировать потери тем, чьи дома простояли в воде несколько суток. Правительство области собирается поставить вопрос о выделении дополнительного финансирования на поддержку граждан, пострадавших от наводнения, сообщает пресс-служба правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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